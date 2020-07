Zalando SE hebt Prognose für Geschäftsjahr 2020 anDGAP-Ad-hoc: Zalando SE / Schlagwort(e): Prognose Zalando SE hebt Prognose für Geschäftsjahr 2020 an15.07.2020 / 20:51 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Zalando SE hebt Prognose für Geschäftsjahr 2020 anBERLIN, 15. Juli 2020 // Die Zalando SE, Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle, hebt nach einem außergewöhnlich starken und profitablen Wachstum im zweiten Quartal ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2020 an. Das Unternehmen rechnet in diesem Jahr mit einem Wachstum des Bruttowarenvolumens (Gross Merchandise Volume, GMV) von 20-25%, einem Umsatzwachstum von 15-20% und einem bereinigten EBIT in Höhe von 250-300 Millionen Euro.Nach vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal 2020 konnte Zalando sein GMV um 32-34% auf 2,67-2,71 Mrd. Euro (Q2 2019: 2,02 Mrd. Euro) und seinen Umsatz um 26-28% auf 2,01-2,05 Mrd. Euro (Q2 2019: 1,60 Mrd.) steigern. Das bereinigte EBIT lag im gleichen Zeitraum zwischen 200-220 Millionen Euro (Q2 2019: 101,7 Millionen).Zalando wird im Rahmen seines schnell wachsenden Plattformgeschäfts weiterhin in den Ausbau seines europäischen Logistiknetzwerks sowie seine Technologieplattform investieren. Entsprechend plant das Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr 2020 weiterhin mit Investitionen (Capex) von 230-280 Millionen Euro. Darüber hinaus erwartet das Unternehmen unverändert ein negatives Net Working Capital.Mit der neuen Prognose liegt Zalando deutlich über der am 6. Mai veröffentlichten Prognose, bei der das Unternehmen aufgrund der negativen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie noch mit einem GMV- und Umsatzwachstum zwischen 10 und 20 Prozent sowie einem bereinigten EBIT zwischen 100 und 200 Millionen Euro gerechnet hatte.Zalando veröffentlicht zusätzlich zu dieser Meldung eine Pressemitteilung mit den vorläufigen Ergebnissen für das zweite Quartal. Die Geschäftszahlen für das zweite Quartal veröffentlicht Zalando am 11. August 2020.Mitteilende Person: Ramona Bobbert, Head of Corporate LawKontakt für Investoren und Analysten Investor Relations investor.relations@zalando.de +49 (0)30 20968 1584PRESSEKONTAKT Linda Hübner Corporate Communications Linda.Huebner@zalando.de +49 (0)152 2181737215.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Zalando SE Valeska-Gert-Straße 5 10243 Berlin Deutschland E-Mail: investor.relations@zalando.de Internet: https://corporate.zalando.de ISIN: DE000ZAL1111 WKN: ZAL111 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1094737Ende der Mitteilung DGAP News-Service1094737 15.07.2020 CET/CEST