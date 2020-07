NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch in den längeren Laufzeiten gesunken. Eine allgemein freundliche Stimmung an den Aktienmärkten sorgte für eine schwächere Nachfrage nach Festverzinslichen. An der Wall Street gab die aufkeimende Hoffnung auf einen Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19 Auftrieb.



Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 30/32 Punkten. Sie rentierten bei 0,153 Prozent. Fünfjährige Anleihen rückten um 1/32 Punkte auf 99 26/32 Punkte vor. Sie rentierten mit 0,283 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen aber gaben um 1/32 Punkte auf 99 31/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 0,628 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sanken um 15/32 Punkte auf 98 Punkte. Sie rentierten mit 1,331 Prozent./la/he

