Mahé, Seychellen (ots/PRNewswire) - HDR Global Trading Limited ("HDR"), das Unternehmen hinter der führenden Handelsplattform BitMEX für Kryptowährungsderivate, verkündet die Schaffung einer neuen Holding-Unternehmensstruktur unter der Bezeichnung 100x.Gestützt auf den Erfolg von BitMEX wird die neue 100x Holding-Unternehmensstruktur eine breiter angelegte Vision verfolgen, um das moderne digitale Finanzsystem in ein integratives und befähigendes System umzugestalten. 100x wird die Holdingstruktur für HDR und alle seine weiteren Assets werden, einschließlich der BitMEX-Plattform.Diese neue Struktur bietet der Group mehr Möglichkeiten, neue Chancen und Investments zu erkunden, diese weiter zu entwickeln und zu verfolgen, und gleichzeitig die führende Stellung von BitMEX im Börsenmarkt für Kryptowährungen auszubauen. Die Plattform, Marke und rechtliche Struktur von BitMEX bleiben unverändert und die Group wird weiter darin investieren, das Wachstum der BitMEX-Plattform zu fördern.Das Team hinter BitMEX hat den XBTUSD Perpetual Swap erschaffen, der zum am meisten gehandelten Kryptowährungsprodukt aller Zeiten geworden ist. Heute beschäftigt die Group mehr als 200 Mitarbeiter weltweit, zu dem ein Team aus international führenden Entwicklern, Ingenieuren, Experten für Finanzprodukte und Compliance-Fachleuten gehört.Arthur Hayes, Mitgründer und CEO von 100x, sagte: "Finanzdienstleistungen spielen eine entscheidende Rolle in unserem Alltag und in der globalen Wirtschaft. Und doch sind in unserer digitalen Ära die Finanzdienstleistungen immer noch zu langsam und zu kompliziert, um einen Wandel zu vollziehen. Wir wollen den Status quo verändern und das moderne digitale Finanzsystem in ein System umformen, das mehr Menschen einbindet und teilhaben lässt."Die 100x Group wird von den Gründern von HDR, Arthur Hayes, Ben Delo und Sam Reed, geleitet. Außerdem schließt sich ihnen der kürzlich ernannte, nicht geschäftsführende Vorstand, Dr. David Wong, an.Dr. David Wong, nicht geschäftsführender Vorstand von 100x, fügte hinzu: "BitMEX bleibt für den kontinuierlichen Erfolg unseres Geschäft von zentraler Bedeutung und wir werden weiter in die Plattform investieren, um unsere Führungsrolle zu bewahren und zu stärken. Unsere Ambitionen machen aber nicht an dieser Stelle halt. Mit dem Fachwissen, der Erfahrung und den Ressourcen von 100x vertrauen wir auf unsere Fähigkeiten, einen positiven und dauerhaften Einfluss auf die Entwicklung im zukünftigen Ökosystem für Finanzen zu erreichen."Informationen zur 100x GroupDie 100x Group erkundet, ersinnt und verfolgt Möglichkeiten und Investments im Rahmen der Vision des Unternehmens, das moderne digitale Finanzsystem in ein System zu verwandeln, das integrativ ist und Menschen teilhaben lässt. Die Group wurde von den Gründern von HDR Global Trading aufgebaut, dem Unternehmen hinter der Handelsplattform für Kryptowährungsderivate BitMEX.