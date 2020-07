NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für MTU von 128 auf 139 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzungen vor den Halbjahreszahlen der Unternehmen aus dem europäischen zivilen Luftfahrtsektor angepasst, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei dem Triebwerkshersteller MTU rechne er nun für die Jahre bis 2022 mit einem höheren Umsatz- und Gewinnwachstum (Ebit) als zuvor./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2020 / 19:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0D9PT0

