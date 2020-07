Was bisher geschah Die Aktien von AT&T (WKN:A0HL9Z) fielen in den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 um 22,6 %, so die Daten von S&P Global Market Intelligence. Der Telekommunikations- und Unterhaltungsgigant fiel im März zusammen mit dem allgemeinen Markt, hat sich aber nicht so gut erholt wie einige seiner Konkurrenten. AT&T, bekannt für seine drahtlosen und kabelgebundenen Angebote, hat in den letzten fünf Jahren riesige Übernahmen im Medien- und Vertriebsgeschäft getätigt, wie 2015 die Übernahme ...

