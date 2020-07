BERLIN/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Vor dem EU-Sondergipfel zum Aufbauprogramm in der Corona-Krise fordern Klimaaktivistin Luisa Neubauer und die Bewegung Fridays for Future die Staatengemeinschaft auf, viel mehr für den Klimaschutz zu tun. "Die EU ist jetzt gefragt, klimapolitisch voran zu gehen, das wird uns niemand abnehmen", sagte Neubauer der Deutschen Presse-Agentur. Inmitten der Corona-Pandemie und Klimakrise ein Wirtschaftssystem "wiederbeleben" zu wollen, dass Krisen erschaffe, könne nicht funktionieren. ""Das Beste" zu geben reicht nicht mehr", sagte Neubauer. "Es braucht tiefen, systemischen Wandel, wenn wir noch eine Chance haben wollen die Klimakrise aufzuhalten."



Von Freitag an beraten die Staaten der Europäischen Union zum mehrjährigen Finanzrahmen, also dem EU-Haushalt, und zum Milliarden-Programm zur Bewältigung der Corona-Wirtschaftskrise. Neubauer, die schwedische Aktivistin Greta Thunberg und andere fordern in einem offenen Brief an die Regierungen, der an diesem Donnerstag veröffentlicht werden soll, radikale Reformen.



"Wir wissen, dass viele der geforderten Veränderungen schwierig, und teils sogar unrealistisch sind", sagte Neubauer der dpa. "Aber nichts ist unrealistischer, als Gesellschaften sicher durch die großen globalen Krisen zu bringen, die wir weiterhin selbst befeuern." Die EU müsse aufhören so zu tun, als würden ihre Pläne reichen. "Sie muss anfangen die Klimakrise ernst zu nehmen, und zwar sofort."

