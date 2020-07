The following instruments on XETRA do have their first trading day 16.07.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.07.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A14JZM9 BAD.-WUERTT.LSA 20/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0T1V0 DEKA MTN IS.S.7719 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0XMS1 DEKA EXTRAZINS ANL 20/46 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2VH2 LB.HESS.THR.CARRAR 07I/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2VJ8 LB.HESS.THR.CARRARA07M/20 BD00 BON EUR NCA XFRA IT0005415283 ITALIEN 20/30 FLR BD00 BON EUR NCA XFRA USU57346AJ47 MARS 20/26 REGS BD00 BON USD NCA XFRA USU57346AK10 MARS 20/32 REGS BD00 BON USD NCA XFRA US42824CBJ71 HEW.PACK.E. 20/24 BD01 BON USD NCA XFRA US42824CBK45 HEW.PACK.E. 20/26 BD01 BON USD NCA XFRA USU57346AL92 MARS 20/40 REGS BD01 BON USD NCA XFRA USU57346AM75 MARS 20/50 REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS2092952451 EBRD 19/23 MTN BD02 BON INR NCA XFRA XS2205081297 EIB 20/24 MTN BD02 BON RUB NCA 9EG XFRA CA29286E1034 ENGINEER GOLD MINES LTD. EQ00 EQU EUR NCA 13N1 XFRA CA44044D2068 HORIZON NORTH LOGISTICS EQ00 EQU EUR NCA 3PP1 XFRA CA71534M1077 PERSONAS SOCIAL INC. EQ00 EQU EUR NCA TBX XFRA DE000A0LA304 TICK TRADING SOFTW.INH.ON EQ00 EQU EUR YCA AHD1 XFRA US0441038777 ASHFORD HOSPIT.TRUST NEW EQ00 EQU EUR N