FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.07.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTOXN3 XFRA DE0009788026 DWS QI EXTRA BD TO.RET.SD 1.370 EUROXNE XFRA DE0008486465 ALBATROS FONDS 0.330 EURGEG XFRA US36162J1060 GEO GROUP INC. DL -,01 0.420 EURSA4 XFRA US8043951016 SAUL CENTERS INC. DL-,01 0.463 EURRV1 XFRA US7542121089 RAVEN IND. INC. DL 1 0.114 EURQUC XFRA US7473161070 QUAKER CHEMICAL CORP. DL1 0.336 EURPKN XFRA US7140461093 PERKINELMER INC. DL 1 0.061 EURPD2 XFRA US7033951036 PATTERSON COS INC. DL-,01 0.227 EURPNP XFRA US6934751057 PNC FINL SERVICES GRP DL5 1.005 EURME5A XFRA US5915202007 METHODE ELECTR. DL-,50 0.096 EURWVH XFRA US35471R1068 FRANKLIN ST.PPTYS DL-0001 0.079 EUREO5 XFRA US26875P1012 EOG RESOURCES DL-,01 0.328 EURAQ8 XFRA US00508Y1029 ACUITY BRANDS INC. DL-,01 0.114 EURO5P XFRA SG2P56002559 FAR EAST ORCHA.-LOC-SD-50 0.038 EURST9 XFRA MYA004433001 STEPPE CEMENT LTD 0.033 EURF6H XFRA HK0000077468 FAR EAST HORIZON 0.037 EURLWX XFRA GB00B01YZ052 IMMUNODIAGNOSTIC LS -,02 0.021 EUROXN9 XFRA DE000A0EAWB2 DYNAMIC EUROPE BALANCE 0.050 EUR9CD1 XFRA JE00BF0XVB15 CALEDONIA MINING O.N.DR0 XFRA DE000A0XYG76 DT.ROHSTOFF AG NA O.N. 0.100 EURIS3C XFRA IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 0.300 EURMWB XFRA DE0006656101 MWB FAIRTRADE WPHDLSBK AG 0.180 EUR4FF XFRA CNE100000981 CHINA RAILWAY CONS.H YC 1 0.026 EURWD1 XFRA US9292361071 WD-40 CO. DL -,001 0.586 EURS1R XFRA CNE1000012B3 SHANGHAI PHARM.HLDG H YC1 0.054 EUROXD XFRA US6914973093 OXFORD IND. DL 1 0.219 EURZOE XFRA US98978V1035 ZOETIS INC. CL.A DL -,01 0.175 EUR22T XFRA US69181V1070 OXFORD SQUARE CAP. DL-,01 0.031 EURIUS4 XFRA IE00B2QWDY88 ISHSIII-MSCI J.SM.CAP DLD 0.326 EUR2C6 XFRA CNE1000027C9 CHIN.DEV.BK FIN.L. H YC 1 0.013 EURH4ZR XFRA IE00B51B7Z02 HSBC MSCI CANADA UC. ETF 0.154 EURH4ZP XFRA IE00B44T3H88 HSBC MSCI CHINA UCITS ETF 0.048 EURH4ZS XFRA IE00B3QMYK80 HSBC MSCI MEX.CAP.UC.ETF 0.065 EURH4ZJ XFRA IE00B4X9L533 HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 0.086 EURH41I XFRA IE00BKZG9Y92 HSBC ECON.SC.WORLDW.EQ DL 0.095 EUR