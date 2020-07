American Airlines lässt wahrscheinlich 25.000 Leute gehen, aber startet mit + 16 % gestern den Takeoff in die Zukunft. Alle anderen wie Delta oder UAL folgen dem in gleicher Form. Delta mit neuem Verlust von 5 Mrd. $ im Coronatief, aber ebenfalls mit Blick in die Zukunft. Diese Aufholjagd ist noch immer die spannendste neben Hotels, Casinos etc.. Dabei sein!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



