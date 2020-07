Die Kursen stiegen zur Wochenmitte erneut und konnten im DAX ein neues Verlaufshoch markieren. Mit Schwung brach der kurzfristige Widerstand und das Hoch vom Juni, so dass wir die 13.000 knapp erreichten. Was kann man daraus ableiten? Weitere Kauflust am Deutschen Aktienmarkt Während die US-Börsen an den letzten Handelstagen immer wieder etwas an Schwung verloren, konnte sich der DAX viel schneller sammeln und die Minustage entsprechend aufarbeiten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...