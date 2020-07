Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX vorbörslich schwächerDer DAX dürfte mit Verlusten in den Donnerstagshandel einsteigen, die Marke von 13.000 Punkten ist damit vorerst außer Reichweite.2. Asiens Aktienmärkte mit VerlustenNach der uneinheitlichen Entwicklung vom Vortag zeigen sich die Märkte in Asien am Donnerstag einheitlich schwächer. In Tokio verliert der Nikkei 0,73 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...