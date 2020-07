Gewinnmitnahmen im asiatischen Handel. Nachdem der europäische und amerikanische Handel gestern deutlich im Plus geschlossen hatte, setzen in Asien Gewinnmitnahmen unter den Anlegern ein. Die wichtigsten Kernmärkte verzeichnen alle Kursverluste in ihren Leitindizes. Der chinesische Aktienmarkt führt hierbei die Liste der Verlierer an. Der China A50 verliert zeitweise mehr als -2,3 %. Der Nikkei 225 Index notiert mehr als -0,9 % im Minus.Die Futures deuten auf eine schwache Eröffnung in Europa hin. Nachdem der S&P 500 Index gestern Abend mit einem Plus von 0,91 % bei 3.226,56 Punkten aus dem Handel ging, sank der S&P 500 Future im asiatischen Handel um mehr als -0,5 % auf knapp 3.200 Punkte. Auch der DAX-Future kann nicht an die hohen Gewinne des Präsenzhandels anschließen. Der DAX war mit einem Gewinn von 1,84 % bei 12.930,98 Punkten aus dem Rennen gegangen. Der DAX-Future wird heute früh mehr als -0,6 % tiefer gesehen bei 12.825 Punkten.

