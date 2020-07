FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.07.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 17.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.07.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 17.07.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTKGX XFRA DE000KGX8881 KION GROUP AG 0.040 EURSGN XFRA US8688612048 SURGUTNEFTEGAS ADR/10 0.083 EURSGNV XFRA US8688611057 SURGUTNEFTEGAS VZ ADR/10 0.124 EURAI7 XFRA US0024741045 AZZ INC. DL 1 0.149 EURGA8 XFRA US3841091040 GRACO INC. DL 1 0.153 EUREM4 XFRA US29084Q1004 EMCOR GRP INC. DL-,01 0.070 EURYCP XFRA US20825C1045 CONOCOPHILLIPS DL-,01 0.367 EURCPA XFRA US1941621039 COLGATE-PALMOLIVE DL 1 0.385 EURCAT1 XFRA US1491231015 CATERPILLAR INC. DL 1 0.900 EUR36E XFRA CA36168Q1046 GFL ENVIRONM.(SUB.VT.SH.) 0.009 EURSZU XFRA DE0007297004 SUEDZUCKER AG O.N. 0.200 EURXIN XFRA CNE100000411 SHANDONG XINHUA PHA.H YC1 0.015 EUR7GG XFRA PLPGNIG00014 POLSKIE GO.NAF. A ZY 1 0.020 EURXFRA DE000HLB33R0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07D/19 0.000 %FK8Z XFRA DE0005896864 DEKA-STIFTUNGEN BALANC.CF 0.100 EUR13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.179 EUR