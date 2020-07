FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Halbleiterwerte wie Infineon , Siltronic und Aixtron sollten am Donnerstag nach optimistischeren Prognosen des Chip-Auftragsfertigers TSMC im Blick behalten werden. Der taiwanesische Konzern traut sich nicht nur mehr Wachstum zu, sondern will angesichts der starken Nachfrage etwa nach 5G-Technik sowie immer leistungsfähigeren Computern auch mehr in seine Produktion investieren als bisher geplant. Als einer der größten Chip-Auftragsfertiger der Welt ist TSMC ein wichtiger Signalgeber für die gesamte Branche.



Neben dem deutschen Chip-Hersteller Infineon, dem Chip-Industriezulieferer Siltronic und dem Anlagenbauer Aixtron könnten der neue TSMC-Ausblick auf die Aktien des Chipkonzerns STMicro sowie die des niederländischen Herstellers von Chip-Produktionsanlagen ASML bewegen. Allerdings blicken Anleger trotz der Corona-Krise schon eine Weile recht optimistisch auf die Branche. Gerade ASML waren zuletzt von Rekord zu Rekord geeilt, bevor Anleger in den vergangenen beiden Tage erst einmal Kasse gemacht hatten./mis/zb







