Vom anhaltenden Boom beim Onlinehandel profitiert weiter der Online-Modehändler Zalando. Bereits das erste Quartal lief hervorragend, nun zeigen auch Zahlen zum zweiten Quartal, dass die Konsumenten in Zeiten von Coronakrise, Lockdown und Geschäftsschließungen weiter kräftig per Mausklick bestellen. Umsatz und EBIT steigen in Q2/2020 kräftig Nach vorläufigen Zahlen kletterte der Umsatz von April bis Juni 2020 um 26 bis 28 Prozent auf 2,01 bis 2,05 Mrd. Euro (Vorjahresquartal: 1,6 Mrd. E..

Den vollständigen Artikel lesen ...