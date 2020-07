Starke News bei einem Studienprogramm zur Behandlung von Covid-19 hat der Aktie von Biotest am Donnerstag kräftigen Auftrieb verliehen. Das Unternehmen hat mitgeteilt, dass dass die ESsCOVID (Escape from severe COVID-19) Studie zur Behandlung von Covid-19-Patienten mit Trimodulin bei der Behörde in Spanien und der zuständigen Ethikkommission eingereicht worden ist. Einreichungen in weiteren Ländern seien in Vorbereitung.In die multinationale Phase 2-Studie sollen etwa 160 erwachsene, schwer erkrankte ...

