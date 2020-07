NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LEG nach dem jüngsten Zukauf, einer Aktienplatzierung und der Begebung einer Wandelanleihe von 126 auf 131 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Neil Green verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie vor allem darauf, dass der Zukauf sichtbar zum Betriebsergebnis über die nächsten zwei Jahre beitragen werde. Zudem erweitere das neue Portfolio die Präsenz des Immobilienkonzerns über den Heimatmarkt Nordrhein-Westfalen hinaus./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2020 / 21:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2020 / 00:15 / BST



ISIN: DE000LEG1110

