FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future tendiert am Donnerstag im Verlauf leichter. Leicht positiv ist dabei zu werten, dass er sich weiterhin in seiner mittelfristigen Widerstandszone im Bereich bei 12.800 bis 13.000. Punkten halten kann. Für eine Konsolidierung spricht, dass der September-Kontrakt momentan überkauft sei, so technische Analysten. Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 76,5 auf 12.819,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.886 und das Tagestief bei 12.794 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.886 Kontrakte.

July 16, 2020 02:43 ET (06:43 GMT)

