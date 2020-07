Der Euro ist am Donnerstag in der Früh wieder unter die Marke von 1,14 US-Dollar gefallen. Zuletzt tendierten er bei 1,1395 Dollar. Am Vorabend hatte die Gemeinschaftswährung bei 1,1404 Dollar gehalten.Heute steht die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank im Fokus, wenngleich mit einer geldpolitischen Veränderung nicht zu rechnen ist, schreiben die Helaba-Anlaysten in ihrem Tagesausblick. Darauf ...

