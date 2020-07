Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



* Neue digitale Lösung zur Planung der Arbeitsplatznutzung auf Basis von Serviceware Processes gewährleistet sichere Rückkehr zur Präsenzarbeit * Spürbare Nachfrage von Unternehmen nach Lösungen für das Managen des Arbeitsleben nach weiteren Covid-19-Lockerungen * Softwarelösungen der Serviceware ESM-Plattform sind flexibel und jederzeit erweiterbar



Bad Camberg, 16. Juli 2020. Die Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) hat eine Lösung zur Erfassung der Arbeitsplatznutzung entwickelt, die Mitarbeitern von Unternehmen in Covid-19-Zeiten eine kontrollierte Rückkehr zur Präsenzarbeit ermöglicht. Pandemiebedingt müssen Unternehmen strenge Hygiene- und Abstandsregelungen in ihren Büroräumen einhalten. Sie können nur eine begrenzte Raumkapazität anbieten und müssen sicherstellen, dass nur eine bestimmte Anzahl an Mitarbeitern vor Ort ist. Mit der neuen Lösung von Serviceware, die auf dem Modul Serviceware Processes basiert, können Unternehmen ihre Arbeitsplätze verwalten und im Hinblick auf Nutzung und Abstände zu anderen Arbeitsplätzen anpassen. Die neue Lösung zeigt Mitarbeitern, wann welche Arbeitsplätze belegt oder frei sind. Sie können ihren geeigneten Platz dann vorab zum Wunschtermin buchen. Doppelbuchungen werden so verhindert und der Workflow im Unternehmen deutlich verbessert. Durch die Einbindung der Plugin-Lösung in bestehende Systeme werden alle Buchungsdetails auf Wunsch für die Kontaktverfolgung und Aufzeichnung gespeichert. Unternehmen können so verlässlich nachverfolgen, welche Mitarbeiter sich wann und wo aufgehalten haben und im Infektionsfall schnell und zielgenau handeln.



Dirk K. Martin, CEO von Serviceware: "Mit der schnellen Umsetzung unserer Lösung zur Erfassung der Arbeitsplatznutzung auf konkrete Kundenbedürfnisse haben wir erneut die Kunden- und Marktorientierung sowie die Leistungsfähigkeit unserer ESM-Plattform unter Beweis gestellt. Auf Basis der Plattform lassen sich Serviceprozesse in allen Unternehmensbereichen problemlos digitalisieren. Durch die stetige Ausweitung um weitere Serviceprozesse und damit einhergehend einer intensiveren Nutzung bei unseren Kunden, ergeben sich für Serviceware weitere Marktchancen und Lizenzpotenziale."



Serviceware ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen (Enterprise Service Management), mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können.



Kern des Portfolios ist die Serviceware Plattform mit den Softwarelösungen Serviceware Processes (helpLine), Serviceware Financial (anafee), Serviceware Resources (Careware), Serviceware Knowledge (SABIO) und Serviceware Performance (cubus outperform). Alle Lösungen können integriert, aber auch unabhängig voneinander eingesetzt werden.



Serviceware ist Partner des Kunden von der strategischen Beratung über die Definition der Servicestrategie bis hin zur Implementierung der Enterprise Service Management Plattform. Weitere Bestandteile des Portfolios sind sichere und zuverlässige Infrastruktur-Lösungen sowie Managed Services.



Serviceware hat weltweit mehr als 900 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter vier der sieben größten deutschen Unternehmen sowie 12 DAX 30-Unternehmen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bad Camberg, Deutschland. Serviceware beschäftigt mehr als 480 Mitarbeiter an 14 nationalen und internationalen Standorten. Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware-se.com.



