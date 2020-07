In den letzten Handelstagen verlagerte sich das Handelsgeschehen bei der E.ON-Aktie wieder über die Marke von 10,0 Euro. Damit ist zwar noch kein "Blumentopf" gewonnen, doch ein - aus unserer Sicht - wichtiger Widerstand kommt so langsam aber sicher wieder in Reichweite… Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 22.06. hieß es unter anderem "[…] Die 10,0 Euro haben allenfalls psychologische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...