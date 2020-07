NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh nach Quartalszahlen und angehobenen Jahreszielen von 42 auf 41 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe mit seinen Schätzungen für den Kochenboxenlieferanten deutlich über den Markterwartungen gelegen, so dass die Aktualisierung seiner Prognosen nur moderat sei, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar sei das zweite Quartal stark ausgefallen, doch er bleibe bei seiner Ansicht, dass das Chance-Risiko-Profil sich gewandelt habe. So könnte das Kundenwachstum mittelfristig abrupt nachlassen. Der Fokus von Hellofresh sollte auf dem längerfristigen Wachstum liegen, doch da sieht er Gefahren./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2020 / 20:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A161408

HELLOFRESH-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de