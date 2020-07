Die Wiener Börse hat den Handel am Donnerstag mit etwas höher Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX stieg gegen 9.15 Uhr um 0,17 Prozent auf 2.336,27 Punkte. Der ATX Prime erhöhte sich um 0,15 Prozent auf 1.188,931 Zähler. Der heimische Aktienmarkt steht damit bereits vor seinem 5. Gewinntag in Folge. An den europäischen Leitbörsen herrschen hingegen nach den jüngsten Zuwächsen negative ...

Den vollständigen Artikel lesen ...