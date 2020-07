CTS Eventim: Millionenschaden droht - Gibt es für die Aktie trotzdem noch Hoffnung?

Die Aktie von CTS Eventim (WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306) setzt am Donnerstagvormittag zeitweise um über zwei Prozent zurück. Grund für den Verkaufsdruck ist, dass dem im MDAX notierten Ticketvermarkter und Veranstaltungsspezialist eine gravierende drohende Einmalbelastung droht.

Probleme in Österreich

Laut CTS Eventim hält die österreichische Tochtergesellschaft, der Konzertveranstalter Barracuda, Einlagen bei der Commerzialbank Mattersburg im Burgenland AG, der durch die österreichische Finanzmarktaufsicht FMA die Fortführung des gesamten Geschäftsbetriebs untersagt wurde. Dabei soll ein Wirtschaftsprüfer als Regierungskommissär der Bank bestellt worden sein.

Aus diesem Grund sei CTS Eventim zufolge auch die Auszahlung der Einlagen der Tochtergesellschaft im Volumen von rund 34 Mio. Euro aktuell nicht möglich. Die Barracuda Holding GmbH ("Barracuda") mit Sitz in Österreich, an der eine Tochtergesellschaft der CTS Eventim zu 71 Prozent beteiligt ist, hält bei der Commerzialbank Mattersburg aktuell Einlagen in Höhe von rund EUR 34 Mio. Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...