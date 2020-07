Mainz (ots) - Wissenschaftlich fundiert, verständlich und immer mit einer Portion Augenzwinkern - auf YouTube starten funk und das ZDF das Medizin-Format "Dr. Flojo". Die Humanmedizinerin Dr. med. Florence Randrianarisoa führt durch die unterhaltsamen Clips und begeistert die Generation "Frag Dr. Google!" für Gesundheitsthemen. Mittwochs um 18.00 Uhr und sonntags um 15.00 Uhr wird ein neuer Clip veröffentlicht.Kann ein Herz brechen? Machen E-Zigaretten krank? Was passiert bei Meditation im Körper? An medizinischen Fragen kommt niemand vorbei. Ob im Klassenzimmer, in der Familie oder auf der Arbeit - alle tauschen sich über eigene Gebrechen oder neueste Erkenntnisse der Medizin aus. Deshalb nimmt Ärztin Dr. Florence Randrianarisoa auf ihrem YouTube-Kanal "Dr. Flojo" eben diese Themen unter die Lupe. Sie bespricht und erklärt alles, was es über den menschlichen Körper zu wissen gibt - auch das wirklich Unangenehme, worüber man nicht mal mit Freunden gerne spricht.In der aktuellen Folge dreht sich alles um die Antibabypille - das derzeit wohl umstrittenste Verhütungsmittel. Eigentlich soll die Pille das Leben von Frauen erleichtern. Doch welche Gefahren eine dauerhafte Einnahme mit sich bringen kann, wissen viele von ihnen nicht. Wie gefährlich ist es, wenn man die Pille mal vergessen hat? Und macht sie langfristig unfruchtbar? Dr. Flojo schaut sich verschiedene Mythen zur Antibabypille an und klärt auf, an welchen etwas dran ist und bei welchen es sich um Panikmache handelt."Dr. Flojo" wird im Auftrag des ZDF von der gatzke media GmbH (Produzent: Daniel Gatzke) für funk produziert. Die Redaktion haben Florence Randrianarisoa und Moritz Luppold (funk).Ansprechpartner:funk-Presse-Team, Telefon: 0170 - 9177990, presse@funk.netZDF-Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/funkdrflojo"Dr. Flojo" auf YouTube: https://youtube.com/user/doctorflojohttps://presse.funk.nethttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4653602