Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Interesse an der ersten Aufstockung der Bundesanleihe mit Laufzeit August 2030 war rege, so die Analysten der Helaba.Bei einer Zuteilungsrendite von -0,46% habe die Nachfrage das Angebot um das 1,8-fache übertroffen. Heute würden Frankreich und Spanien am Primärmarkt mit einem umfangreichen Angebot an konventionellen und inflationsgeschützten Anleihen aktiv. Dabei werde das komplette Laufzeitspektrum bedient. Das Gesamtvolumen liege bei bis zu 18 Mrd. EUR. Die Renditen seien in beiden Ländern rückläufig und auch die Spreads zu Bundesanleihen würden sich im Trend einengen. (16.07.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...