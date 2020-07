Die Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) sammelte in den letzten Monaten kräftig Aufträge ein und so überrascht die Zahl zum Q2 eigentlich nicht, aber 888 MW ist wirklich eine Hausnummer in Zeiten von Lock-down, Reisebeschränkungen und nicht möglichen Treffen oder Besprechungen auf persönlicher Ebene. Und für solche "einegschränkten Möglichkeiten" überrascht die Vielzahl der Aufträge, so dass man zwischendurch fast den Überblick verloren hat. Deshalb: Nordex konnte im Zeitraum von April bis Juni die Bestellung von 217 Windenergieanlagen für Projekte mit einer Leistung von zusammen 888,0 Megawatt ...

