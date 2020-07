Nachdem die Aktie von Teamviewer seit dem Korrekturtief im März zuletzt fast 150 Prozent zulegen konnte, musste das Papier zuletzt einen deutlichen Rücksetzer hinnehmen. Am Mittwoch verlor die Aktie mehr als sieben Prozent. Grund ist eine Übernahme, die das Unternehmen am Mittwoch angekündigt hat, wofür Teamviewer eine Kapitalerhöhung durchführt.Mit der Übernahme von Ubimax will sich Teamviewer bei Lösungen für Facharbeiter in der Industrie breitmachen und den eigenen Zielmarkt in den kommenden ...

