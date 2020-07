Die Wiener Börse hat am Donnerstagvormittag mit knapp behaupteter Tendenz notiert. Der heimische Leitindex ATX gab gegen 9.45 Uhr um moderate 0,02 Prozent auf 2.331,80 Punkte ab, nachdem er im Plus in den Handel gestartet war. Zuvor hatte der ATX vier Gewinntage in Folge absolviert.Am Berichtstag verweisen Marktbeobachter auf eine getrübte europäische Anlegerstimmung nach den jüngsten Kurszuwächsen. ...

