Düsseldorf (ots) - Huawei Technologies, einer der führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen, startet das "Huawei Scholarship"-Stipendienprogramm zur Förderung des deutschen Technologienachwuchses. Bewerbungen sind ab sofort möglich.Huawei fördert während des letzten Studienjahres bis zu 25 smarte, engagierte und weltoffene Studentinnen und Studenten, die direkt Verantwortung übernehmen wollen.David Wang, Chief Representative Officer von Huawei Deutschland, zeigt sich begeistert: "Mit dem 'Huawei Scholarship'-Programm startet die Karriere schon während des Studiums. Wir sind auf der Suche nach Studentinnen und Studenten mit den Schwerpunkten Nachrichten- und Informationstechnik, Informatik sowie Ingenieurs- und Wirtschaftsingenieurswesen. Als globales Unternehmen mit Mitarbeitern aus der ganzen Welt sollten Bewerberinnen und Bewerber zu unseren Unternehmenswerten Kundenorientierung, Engagement, Durchhaltevermögen und Verbesserung durch Reflexion passen."Teilnehmer erhalten während des letzten Studienjahrs monatlich 450 EUR und bereits vor Ende des Studiums einen Arbeitsvertrag bei Huawei. Ein Mentoring-Programm sowie Schulungen an den deutschen und europäischen Unternehmensstandorten bieten vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten. So können die Stipendiaten direkt als Jobanfänger bei Huawei durchstarten.Qualifizierte Studierende mit den genannten Schwerpunkten, die über gute Deutschkenntnisse und verhandlungssicheres Englisch verfügen, können sich ab sofort mit Lebenslauf und Motivationsschreiben für die erste Förderrunde im Wintersemester 2020 bewerben. Weitere Details und Informationen zur Bewerbung und zum Auswahlprozess gibt es unter: www.huawei-scholarship.de (http://www.huawei-scholarship.de)Pressekontakt:Patrick BergerHead of Media AffairsEmail: patrick.berger@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Technologies Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108888/4653706