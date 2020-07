Der Bundesrechnungshof will die Rolle der Finanzaufsicht BaFin im Wirecard-Skandal prüfen. "Wir werden das System der Aufsicht - Struktur und Risikomanagement am Beispiel Wirecard - untersuchen und warum die BaFin offenbar die Anhaltspunkte nicht aufgegriffen hat", sagte der Präsident des Bundesrechnungshofs, Kay Scheller, dem "Spiegel" in einem...

