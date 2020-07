Hannover (www.anleihencheck.de) - Einzig die Kookmin Bank aus Südkorea ist in den vergangenen fünf Handelstagen am Primärmarkt aktiv gewesen, so Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Für das EUR-Benchmarkdebüt (ISIN XS2199348231/ WKN A28ZVS) sei in dieser von Knappheit geprägten Woche eine hohe Investorennachfrage zu konstatieren. Das Orderbuch des Covered Bonds über EUR 500 Mio. und mit einer fünfjährigen Laufzeit habe sich schließlich auf EUR 2,2 Mrd. summiert. Der Reoffer-Spread habe sich in der Vermarktungsphase auf ms +40 Bp eingeengt, nachdem die Initial Guidance mit ms +48 Bp herausgegeben worden sei. Mit der Bepreisung liege der Deal leicht oberhalb der EUR-Benchmark der Korea Housing Finance Corporation (KHFC) aus der vorherigen Handelswoche, der bei gleicher Laufzeit und gleichem Volumen bei ms +35 Bp an den Markt gegangen sei. Das Orderbuch habe sich damals auf EUR 590 Mio. summiert. Bei der Kookmin-Transaktion sei mit 87% der größte Anteil des zugeteilten Volumens auf Investoren in Westeuropa entfallen, gefolgt von Investoren aus der Region Zentral- und Osteuropa (11%). Investoren aus der APAC-Region seien noch auf 2% gekommen. In Bezug auf die Allokation nach Investorengruppen würden Asset und Fund Manager (55%) dominieren, während auf Banken (19%) und Central Banks/OI (14%) die nächstgroßen Anteile entfallen würden. ...

