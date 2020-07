Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) hat im zweiten Quartal deutlich weniger Autos verkauft, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Wie der Konzern mitgeteilt habe, sei der Absatz zwischen Anfang April und Ende Juni um 25,3 Prozent auf 486.700 Einheiten gegenüber dem Vorjahr gesunken. Vor allem in Europa und Amerika seien die Absätze massiv eingebrochen. Allerdings habe es auch Positives zu vermelden gegeben: "Eine erfreuliche Entwicklung sehen wir in China, wo unser Absatz im zweiten Quartal bereits wieder über dem des Vorjahres lag", habe Vertriebsvorstand Pieter Nota gesagt. ...

