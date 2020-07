Viele Fahrzeuge, planbare Routenlängen und tägliche Fahrstrecken - für Pflegedienste eignen sich Elektroautos besonders gut. The Mobility House hat mitgeholfen, den Fuhrpark des Arbeiter-Samariter-Bundes in München zu elektrifzieren. Alle Details zu dem Projekt gibt's in diesem Gastbeitrag. * * * Elektroautos werden in Flotten immer beliebter. Kein Wunder, sind sie doch nicht nur sauber und effizient, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...