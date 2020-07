NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex nach vorläufigen Auftragszahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Im Vergleich zu den Vorquartalen erschienen die Bestellungen auf den ersten Blick etwas niedrig, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt seien die Auftragseingänge des Windkraftanlagen-Herstellers aber weiterhin robust./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2020 / 03:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2020 / 03:33 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0D6554

