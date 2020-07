BASF ist nach dem Umsatz gemessen das größte Chemieunternehmen weltweit und eines der größten Unternehmen in Deutschland. Der Konzern produziert in über 80 Ländern und beschäftigt dort in etwa 118.000 Mitarbeiter. Das Motto lautet "Wir schaffen Chemie für eine nachhaltige Zukunft". BASF Aktie Logo Land Deutschland Branche Chemie Isin DE000BASF111 Marktkapitalisierung 46,9 Milliarden € Dividendenrendite 6,5% Stabilität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...