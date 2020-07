TUI leidet unter der andauernden Corona-Pandemie. Dabei haben die Deutschen im Grunde ihre seit Jahrzehnten gelebte Reiselust nicht verloren. Das Problem: Die Menschen tummeln sich aktuell an Nord- und Ostsee oder übervölkern die Campingplätze. Und die Freude an den klassischen Sommer- und Mittelmeer-Destinationen ist nachweislich abgeebbt. Das ist schlecht für den Reiseveranstalter, der durch Charterflügen und Pauschalreisen in entfernte Regionen große Teile seines Umsatzes generiert.

