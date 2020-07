Hamburg (ots) - Vier Promi-Teams trauen sich, zur besten Sendezeit gegen die Quizprofis von "Gefragt - Gejagt" anzutreten - am Sonnabend, 18. Juli, um 20.15 Uhr im Ersten. In der dreistündigen Show versuchen die insgesamt 16 Prominenten, so viel Geld wie möglich zu erspielen. Doch die Jäger stehen ihnen dabei im Weg.Moderator Alexander Bommes: "Es ist wieder Zeit für den Marathon, und wieder ziehe ich den Hut vor den Prominenten, die sich trauen. Unsere Jäger werden es schwer haben!"Das sind die vier Promi-Teams:Laura Wontorra, Matthias Matschke, Jasmin Tabatabai und Markus Krebs;Axel Stein, Gayle Tufts, Heino Ferch und Christine Urspruch;Anneke Kim Sarnau, Ulrich Noethen, Laura Karasek und Boris Becker;Malaika Mihambo, Lutz van der Horst, Verona Pooth und Gil Ofarim.Ob "Quizvulkan" Manuel Hobiger, der "Quizgott" Sebastian Jacoby, "Besserwisser" Sebastian Klussmann oder "Bibliothekar" Klaus Otto Nargorsnik ihnen das Leben schwer machen werden, zeigt sich in der Show. Zudem gibt es für die Zuschauerinnen und Zuschauer wieder eine kleine Überraschung."Gefragt Gejagt" ist derzeit mit neuen Folgen montags bis freitags um 18.00 Uhr im Ersten zu sehen. Im Vorabendquiz tritt ein Team von vier Kandidatinnen und Kandidaten gegen ein Superhirn an, den "Jäger".Sendetermin: Sonnabend, 18. Juli, 20.15 Uhr, Das ErstePressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.: 040 / 4156-2304Mail: i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/4653813