Während der Corona-Pandemie ist bei vielen Deutschen der Wunsch nach einem eigenen Haus im Idealfall mit eigenem Garten gewachsen. Dieser Traum ist in deutschen Großstädten aber in aller Regel teuer. Das belegt eine aktuelle immowelt-Analyse von 58 ausgewählten deutschen Großstädten. Mit Abstand am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...