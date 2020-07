Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Wenn etwas in der Corona-Krise sicher ist, dann der Fakt, dass eine solche Situation bisher nie da gewesen ist und keiner mit irgendwelchen Erfahrungen aufwarten kann. Weder konjunkturell noch am Finanzmarkt. Fehlentscheidungen sind unvermeidbar. Aus den Fehlern lernen, heißt die Devise. In diesem Interview erfahren Sie von Fidel Helmer, einem der ältesten Börsenhändler der Frankfurter Börse mehr über über Erfahrungen, Situationen und wie man die Nerven behält.