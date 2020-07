Hawesko Holding AG: Starke Umsatzentwicklung und signifikante Ergebnissteigerung im 1. HalbjahrDGAP-Ad-hoc: Hawesko Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Hawesko Holding AG: Starke Umsatzentwicklung und signifikante Ergebnissteigerung im 1. Halbjahr16.07.2020 / 11:39 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Starke Umsatzentwicklung und signifikante Ergebnissteigerung im 1. HalbjahrHamburg, 16. Juli 2020. Die Weinhandelsgruppe Hawesko Holding AG (HAW GR, HAWG.DE, DE0006042708) gibt bekannt, dass das operative Ergebnis (EBIT) des Konzerns im ersten Halbjahr (1. Januar bis 30. Juni) 2020 nach vorläufigen Berechnungen um ca. 50 % auf ca. EUR 13,1 Millionen steigen wird (Vorjahreszeitraum: EUR 8,8 Mio.). Der Umsatz wird im gleichen Zeitraum um 8,5 % auf EUR 277,6 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 255,8 Mio.) wachsen. Aufgrund der weiterhin schwer einschätzbaren Entwicklung der Corona-Pandemie ist eine seriöse Prognose für das Gesamtjahr 2020 nach wie vor nicht möglich.Eine detaillierte Analyse sowie der vollständige Zwischenabschluss zum 30. Juni 2020 werden am 6. August 2020 im Halbjahresbericht veröffentlicht. # # #Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:Herausgeber:Hawesko Holding AG Elbkaihaus Große Elbstraße 145d 22767 HamburgPresse- und Investor-Relations-Kontakt: Thomas Hutchinson Tel. (040) 30 39 21 00 Fax (040) 30 39 21 05 E-Mail: ir@hawesko-holding.com16.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Hawesko Holding AG Große Elbstraße 145 d 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 30 39 2100 Fax: +49 40 30 39 2105 E-Mail: ir@hawesko-holding.com Internet: www.hawesko-holding.com ISIN: DE0006042708 WKN: 604270 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Tradegate Exchange EQS News ID: 1095035Ende der Mitteilung DGAP News-Service1095035 16.07.2020 CET/CEST