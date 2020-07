Die Commerzialbank Mattersburg AG ist zwar ein kleinerer Fisch als die Wirecard AG, Bilanzfälschung kommt jedoch nicht auf die Größe an. Und wenn, dann nur beim Ego. Die in Deutschland harsche Kritik an Prüfern und Aufsicht, muss auch in Österreich thematisiert werden. Bedenke, dass die Finanzmarktaufsicht (FMA) nur zufällig bei einer Vorort Prüfung auf die Bilanzfälschung aufmerksam wurde. Bei der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...