PARIS (dpa-AFX) - Der Zughersteller Alstom kann trotz der Corona-Pandemie auf eine solide Auftragslage blicken. Im ersten Geschäftsquartal (per Ende Juni) stieg das Neugeschäft um 2 Prozent auf knapp 1,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte. Damit kann der Siemens -Konkurrent auf ein Auftragsbuch von insgesamt 41,2 Milliarden Euro blicken. Dagegen sanken die Umsätze um rund ein Viertel auf 1,5 Milliarden Euro. Dies stand den Angaben zufolge im Zusammenhang mit Unterbrechungen in Produktion und Logistik im Zuge der Corona-Beschränkungen./nas/mis

