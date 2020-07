KST Beteiligungs AG: Geschäftszahlen nach dem ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2020 (HGB, nicht testiert)DGAP-News: KST Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis KST Beteiligungs AG: Geschäftszahlen nach dem ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2020 (HGB, nicht testiert)16.07.2020 / 11:49 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Stuttgart, 16.07.2020Geschäftszahlen der KST Beteiligungs AG nach dem ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2020 (HGB, nicht testiert)In einem von heftigen Kursschwankungen geprägten zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2020 hat sich die KST Beteiligungs AG angesichts einer derzeit schwerpunktmäßig u.a. auf den Rohstoffbereich ausgerichteten Portfoliostrategie erfreulich positiv entwickelt. Aufgrund der weiterhin aufwärts gerichteten Entwicklung des Goldpreises und der damit verbundenen Performance ihres Edelmetallinvestements hat sich der innere Wert pro Aktie der KST Beteiligungs AG im zurückliegenden Quartal um ca. 10% auf EUR 1,49 (31.03.2020 EUR 1,35) erhöht. Hierin sind Abschreibungen auf Finanzanlagen bzw. Wertpapiere des Umlaufvermögens, die die Gesellschaft in Reaktion auf die unsichere Entwicklung der Kapitalmärkte bereits im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020 in Höhe von TEUR 238 vorsorglich gebildet hatte, bereits enthalten.Angesichts des vorherrschenden Marktumfeldes hat die KST Beteiligungs AG trotz der erfreulichen Entwicklung ihrer wesentlichen Beteiligungen bisher keine Notwendigkeit zu Gewinnrealisierungen in diesem Bereich gesehen und freut sich über eine weitere Zunahme der stillen Reserven auf diese Investitionen. Aufgrund dessen wird das Periodenergebnis der Gesellschaft nach Steuern zum 30.06.2020 mit einem Fehlbetrag in Höhe von TEUR 379 (Vorjahresperiode - TEUR 456) ausgewiesen.Die Erträge aus Wertpapieren in Form von Zinsen und Dividenden erreichten in den ersten sechs Monaten TEUR 92 (Vorjahresperiode TEUR 162) und übersteigen damit weiterhin deutlich die ordentlichen betrieblichen Aufwendungen der Gesellschaft. Diese lagen auch im ersten Halbjahr mit TEUR 77 auf dem gewohnt niedrigen Niveau (Vorjahresperiode TEUR 71). Die Personalkosten der Gesellschaft blieben im ersten Halbjahr 2020 mit TEUR 12 weiterhin unverändert. Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens wurden wie bereits erwähnt in Höhe von TEUR 238 (Vorjahresperiode TEUR 18) vorgenommen.Die Bilanzsumme der KST Beteiligungs AG hat sich zum 30.06.2020 auf TEUR 7.850 (31.12.2019: TEUR 8.234) vermindert. In Höhe von TEUR 3.016 (ca. 38%) war diese in festverzinslichen Wertpapieren investiert. Der Aktienbestand der Gesellschaft lag zum 30.06.2020 bei ca. TEUR 4.107 bzw. ca. 52% der Bilanzsumme. Hiervon waren ca. 36% in Titeln aus dem Bereich der Indices DAX, MDAX und SDAX sowie in Auslandstiteln, deren Indexzugehörigkeit, soweit vergleichbar, in etwa den genannten inländischen Indices entspricht, investiert.Der VorstandÜber die KST Beteiligungs AG Die KST Beteiligungs AG ist eine im Basic Board der Deutschen Börse notierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Stuttgart, deren Unternehmensziel die langfristige Steigerung des Gesellschaftsvermögens ist. Zu diesem Zweck verfolgt die KST als Anlagestrategie die Investitionen des Wertpapierportfolios vor allem in Aktien aus allen gängigen Börsensegmenten sowie höherverzinsliche Anleihen.Kontakt: Reinhard VossKST Beteiligungs AG Dammstraße 5 71120 GrafenauE-mail: voss@kst-ag.de Tel.: +49 (0)7033 40600 78 Fax: +49 (0)7033 40600 7916.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: KST Beteiligungs AG Dammstraße 5 71120 Grafenau Deutschland Telefon: +49 7033 40600 78 Fax: +49 7033 40600 79 E-Mail: info@kst-ag.de Internet: www.kst-ag.de ISIN: DE000A161309 WKN: A16130 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1095101Ende der Mitteilung DGAP News-Service1095101 16.07.2020