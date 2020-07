Berlin (ots) - Berliner Start-up "LIMITD" kündigt Ausbau der gemeinsamen Produktlinie "ROB's Chips" an:Seit vergangenem Donnerstag exklusiv bei Kaufland im Handel und am Samstag bereits größtenteils vergriffen: Die neue Kartoffelchips-Marke ROB's hat beim Geschmacksnerv der Konsumenten ins Schwarze getroffen, so dass die limitierte Auflage von 200.000 Stück bundesweit so gut wie ausverkauft ist. Ein großer Erfolg für den Creator CrispyRob, der auf YouTube zu Food-Themen informiert und damit rund 2 Millionen Abonnenten verzeichnen kann, ebenso wie für das Produkt-Start-up LIMITD aus Berlin, das als Initiator dieser Partnerschaft für Konzeption, Produktion und Umsetzung verantwortlich zeichnet.Für die perfekte Rezeptur der ROB's Chips in den Geschmacksrichtungen "Paprika" und "Sour Cream" haben CrispyRob und das LIMITD Team ein knappes Jahr getüftelt und weltweit recherchiert, bis sie in Spanien für die idealen Produktionsstätten und Methoden der Zubereitung fündig wurden. Diese Entstehungs- und Produktionsgeschichte ist auch ein zentraler Baustein der Marketing-Kampagne, die nur sieben Tage vor Produktlaunch und ausschließlich auf digitalen Kanälen gestartet ist: CrispyRob zeigt in mehreren Videos (https://www.youtube.com/watch?v=vl8co6KDHQE&t=304s) auf YouTube und Instagram transparent den gesamten Produktionsprozess vor Ort und erklärt seinen Fans, was seine Chips so einzigartig macht. Auf Instagram haben CrispyRob und LIMITD einen passenden Account für ROB's Chips aufgesetzt und bespielt, der bereits 12 Stunden nach Start der followerstärkste Account einer deutschen Chips-Marke war - und das noch bevor die erste Tüte ROB's Chips verkauft wurde. Außerdem kam ein innovatives Tech-Feature zum Einsatz: Auf der Chipstüte hat LIMITD einen Augmented-Reality-Sticker integriert, über den ein riesiger ROB's-Chip aus der Tüte katapultiert wird und vor den Augen des Nutzers in Zeitlupe zerbricht."Der Markt für ,social born products' wächst rasant und bietet dem Einzelhandel zukunftsweisende Wachstumspotenziale, wenn die jungen digitalen Zielgruppen transparent, authentisch und auf Augenhöhe angesprochen werden. Das aus der Fashionbranche bekannte Prinzip der Produktveröffentlichungen per limitierten Drops haben wir mit dem Start unserer ersten eigenen Produktlinie ROB's erfolgreich auf den Lebensmitteleinzelhandel übertragen", sagt Ronald Horstman, Gründer und Geschäftsführer von LIMITD. "Das enorm positive Feedback vieler Konsumenten sowie der Erfolg am Point of Sale bestätigen uns darin, die Marke ROB's Chips nun gemeinsam mit CrispyRob weiter zu führen und auszubauen. Parallel dazu werden wir im Laufe des Jahres weitere Produkte mit klarer Social-Media-DNA starten."Bildmaterial auf Anfrage.Über LIMITD:LIMITD ist der Experte für "social born products" und kreiert mit Influencern Produkte für den Einzelhandel. Das Berliner Start-up wurde 2019 vom Studio71 Gründerteam Ronald Horstman und Dr. Sebastian Weil gegründet. Als weitere Gründer kamen Malte Fehr und Roman Blumenstock hinzu, die zuvor in unterschiedlichen Management-Positionen bei ProSiebenSat.1 tätig waren und das Influencer-Geschäft für den Medienkonzern mit aufgebaut hatten.Als Premium-Partner für den Handel definiert LIMITD den Markenaufbau von Produkten mit Social-Media DNA neu und erreicht damit eine junge Käuferschaft, die über traditionelle Medien oft nur noch schwer adressiert werden kann. LIMITD schließt dazu Partnerschaften mit erfolgreichen Influencern und koordiniert von der Produkt- und Markenentwicklung bis hin zur Auslieferung in den Einzelhandel sämtliche Prozesse. Mit dem Einsatz kreativer Technologien und maßgeschneidertem Storytelling über alle Plattformen hinweg bietet LIMITD zur Markteinführung einen zusätzlichen Erfolgsfaktor für Influencer, Handel und Konsumenten.LIMITD ist eingetragene Marke der Wunderproducts GmbH.Pressekontakt:Email: presse@limitd.comMobil: +491772705834Original-Content von: LIMITD / Wunderdeals GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146562/4653872