Egal, ob US-Präsidentschaftskandidat oder CEO eines börsennotierten Unternehmens: Vor der Übernahme des Twitter-Kontos war offenbar niemand sicher. Das wirft nicht nur ernsthafte Sicherheitsfragen auf, sondern verdeutlicht erneut ein Problem sozialer Netzwerke, das bereits seit Myspace besteht. In einer beispiellosen Aktion gelang es Unbekannten die Twitter-Konten von US-Präsidentschaftskandidaten Joe Biden, Amazon-CEO Jeff Bezos, Tesla-Chef Elon Musk und weiteren Prominenten und Firmen in ihre Gewalt zu bringen. Anschließend nutzten die Angreifer diese Konten für eine Bitcoin-Betrugsmasche. Aus einem Statement von Twitter geht hervor, dass die Unbekannten offenbar in einer ...

