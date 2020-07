Zalando kann zurzeit so gute Zahlen vorweisen, dass das Unternehmen die Jahresprognose angehoben hat - ein Ergebnis, das sich im Moment viele Händler im Modesegment nur wünschen können. Der Internet-Modehändler Zalando hat nach einem erfolgreichen zweiten Quartal seine Jahresprognose angehoben. Das Umsatzwachstum dürfte 2020 bei 15 bis 20 Prozent liegen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Berlin mit. Anfang Mai hatte Zalando noch ein Ziel von 10 bis 20 Prozent ausgegeben. Das bereinigte Ebit (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) soll nun 250 bis 300 Millionen Euro erreichen...

