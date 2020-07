NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für Engie vor den am 31. Juli erwarteten Halbjahreszahlen von 13,10 auf 13,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Höhere Strompreise, Beiträge aus dem Zukauf von TAG, Kostensenkungen und das Wachstum des Versorgers aus eigener Kraft sollten die Covid-19-Belastungen und weitere negative Einflüsse mehr als ausgeglichen haben, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet dennoch mit insgesamt schwachen Zahlen. Wesentlich sei aber, dass Engie eine quantitative Angaben zum Gesamtjahr mache. Dann dürfte ein Teil der Unsicherheit schwinden./ck/ag



ISIN: FR0010208488

