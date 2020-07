Linz (www.anleihencheck.de) - Gestern hat der Euro das Hoch bei 1,1422 vom Juni überwunden, konnte sich aber nicht über der Marke halten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Heute finde die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) statt. Der Markt gehe nicht von einer geldpolitischen Änderung aus. Die EZB warte auf Handlungen der Politik, wo am EU-Sondergipfel über den Aufbauplan eine Entscheidung fallen solle. Aus dem Konjunkturbericht der US-Notenbank gehe eine gestiegene wirtschaftliche Aktivität in fast allen Bereichen hervor. Ob sich die Wirtschaft in Amerika schneller erholen werde als in Europa werde die Zeit zeigen. Die heutige Handelsspanne bei EUR/USD liege zwischen 1,1310 und 1,1490. (16.07.2020/alc/a/a) ...

