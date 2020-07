Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) ging in der letzten Handelswoche mit 176,43 Prozentpunkten aus dem Handel, so die Börse Stuttgart.Am Montag sei der Euro-Bund-Future bis auf ein Niveau von 175,54 Prozentpunkten eingebrochen. Seitdem lege der Euro-Bund Future unter den üblichen Marktschwankungen zu und liege zu Redaktionsschluss am Mittwochmittag mit 176,45 Prozentpunkten in der Nähe seines bisherigen Wochenhochs von 176,49 Prozentpunkten. Dies entspreche einer Rendite -0,46%. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...